رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ

دمياط معتز الشربيني

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقة الساده نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ والوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطىء بإجمالى 13 منفذا و3 منافذ خدمية.

وكذلك المنافذ المتطورة كنموذج جمالى وحضارى مع خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطىء مميزة بالمنطقة غرب الشاطىء تلبية لرغبات المستثمرين بإجمالى عدد 5 شواطئ مميزة بمساحة 500م2 تقريبا.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطىء والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش وتوفير خدمات متميزه لسكان المدينة وروادها.

يأتي ذلك فى اطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير كافة الاستثمارات الترفيهية والخدمية لسكان المدن الجديدة ولما تتمتع به مدينة دمياط الجديدة من واجهه ساحلية على شواطىء البحر المتوسط بطول 9كم.