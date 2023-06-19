رئيس جامعة كفر الشيخ: المنطقة اللوجيستية ركيزة يعتمد عليها الاقتصاد القومى

جاء ذلك المؤتمر الذي شهدته جامعة كفر الشيخ، لتدشين ووضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفيرة سها الجندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلي، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتها الشاملة رؤية مصر 2030 على كافة المحاور بإرادة سياسية صلبة، عميقة في تفكيرها ودقيقة في تخطيطها متقنة في تنفيذها مدعومة بحلم ورؤية وادارة قائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ وأن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال سابق السنوات القليلة الماضية قد كشفت عن خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد بعينها دون وضع حلول جديدة في الاعتبار تقي البلاد والعباد مخاطر التعرض لنقص السلع والبضائع ولعل أزمتي كوفي 19 والأزمة الروسية الاوكرانية خير شاهد على هذا.

كما أوضح أيضاً أن ما تنتهجه الدولة المصرية من إقامة وإنشاء المناطق التجارية اللوجيستية في كثير من محافظات مصر وخاصة محافظة كفر الشيخ كمنطقة خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة التجارية الأخرى المكملة لها، تمثل البنية الاساسية للتجارة الداخلية محققة استراتيجية الدولة المصرية ورئيسها في هذا القطاع من خلال توفير التمويل اللازم وضمان سلاسل الإمداد والتوزيع للسلع الاستراتيجية لكافة المواطنين وهو ماتبنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

جدير بالذكر أن المنطقة اللوجستية تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة الجملة ونصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد"، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.