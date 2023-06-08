جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية وتدريب على الحرف ضمن "حياة كريمة".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية تنموية شاملة إلى قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة بمركز سيدى، سالم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة، والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومى للمرأة، والدكتور وائل الفقى، وكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحى سراج، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوه شلبى مدير ادارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذى ضم كلا من حازم عياد، وأحمد عبد الله.

شارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شاركت كلية التربية النوعية ندوات توعوية وورش عمل لأبناء القرية، وتم تنفيذ ورش عمل لتدريب السيدات وتنمية مهاراتهن على الحرف اليدوية التى من الممكن أن تكون نواة لمشروع متناهى الصغر والتى تدر دخل على اسرهم، وتضمنت الورش اشغال فنيه بالخيامية واعاده تدوير لبواقى الأقمشة، واشغال الجلود للتدريب على تصنيع وإنتاج حقائب ومحفظه يد وميداليات من الجلود الطبيعية بطريقة بسيطة ومبتكرة ذات طابع جمالى، وفنون القشرة والديكوباج، وكيفية صناعة الخداديات المطرزة بخيوط الستان والجوخ وبعض المفارش وتم شرح كيفية تنفيذ المفروشات المنزلية باستخدام الأقمشة القطنية باستخدام شرائط الدانتيل والستان وتدريبهم على كيفية تطريزها وتجميلها بشرائط الساتان وخيوط التطريز وتنفيذ بعض المشغولات التى تصلح كمعلقات.

كما قامت كليتى التربية والآداب بعمل ندوة عن دور الإعلام فى التوعية المجتمعية، حيث ناقشت الندوة دور الإعلام فى التوعية بالانجازات الخاصة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، ودور الإعلام فى التوعية بمخاطر الزواج المبكر، ودور الإعلام فى مواجهة الشائعات، كما عقدت ندوة عن وعى المواطنين بقضية غلاء الأسعار وجهود الدولة فى الحد من تفاقمها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة فى إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع وأكد أن القافلة تهدف إلى تطوير الريف المصرى وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والتمريض والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والاداب، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات وورش العمل التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالى وأجرت الكشف الطبى على 1925 حالة من أبناء قرية الفقهاء البحرية والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.