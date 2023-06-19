دراسة: الرقص تمرين رياضي يقلل الخرف ويحسن الذاكرة

كتبت رانيا عامر

أظهرت دراسة جديدة أن الرقص تمرين رياضي للجسم مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالخرف ، كما أنه يساهم في تحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية، والتي غالبًا ما تصيب الأشخاص المصابين بالخرف، للرقص فوائد عديدة تجعله نشاطًا رائعًا للصحة العامة، يتضمن الرقص حركة الجسم كله ما يجعله تمرينًا رائعًا لكل من الجسم والعقل، وذلك وفقًا لما ينشره موقع Onlymyhealth.

الفوائد الصحية والنفسية للرقص 1. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية يساعد الرقص على تسارع قلوبنا وتدفق الدم، ما يقوي نظام القلب والأوعية الدموية لدينا، ويمكن أن يساعد الرقص المنتظم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري.

2.يعزز فقدان الوزن الرقص طريقة ممتعة لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. يمكن أن تحرق ساعة من الرقص ما بين 200 إلى 500 سعرة حرارية، اعتمادًا على كثافة أسلوب الرقص.

3. يحسن المرونة والتوازن يتضمن الرقص مجموعة من الحركات التي يمكن أن تتحدى وتحسن مرونتنا وتوازننا. يمكن أن يساعد الرقص المنتظم في تقليل مخاطر السقوط ، خاصة عند كبار السن.

4.يعزز الصحة النفسية يمكن أن يكون الرقص شكلاً من أشكال العلاج لكثير من الناس ، لأنه يوفر فرصة للتعبير عن المشاعر وتحسين الحالة المزاجية. لقد ثبت أنه يقلل من التوتر والقلق والاكتئاب ، ويحسن الرفاهية العامة.

5. يزيد التنسيق ينطوي الرقص على تنسيق حركات أجسادنا مع إيقاع الموسيقى وإيقاعها. يساعد هذا في تحسين مهارات التنسيق والحركة لدينا، والتي يمكن أن تفيد الأنشطة اليومية مثل القيادة والكتابة والطهي.

6. يبني القوة يشمل الرقص العديد من المجموعات العضلية ويمكن أن يساعد في بناء القوة وتناغم أجسامنا. يمكن أن تساعد الحركات عالية الطاقة والقفزات في الرقص أيضًا على زيادة كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

7.يحسن الذاكرة يتضمن الرقص تعلم الكوريغرافيا المعقدة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الذاكرة. وجدت إحدى الدراسات أن الرقص يمكن أن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

8. يعزز الروابط الاجتماعية غالبًا ما يكون الرقص نشاطًا اجتماعيًا يمكن أن يساعد في بناء علاقات وصداقات مع الآخرين. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين قد يشعرون بالعزلة أو الوحدة.

9. يعزز الإبداع يمكن أن يكون الرقص شكلاً من أشكال التعبير عن الذات والإبداع. يسمح لنا باستخدام أجسادنا لرواية القصص ونقل المشاعر واستكشاف الجانب الفني لدينا. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لرفاهيتنا العاطفية والعقلية.