حى المقطم يشن حملة لإزالة الأدوار المخالفة بالهضبة الوسطى.. صور

كتبت رحمة رمضان

شن حى المقطم خلال الأيام القليلة الماضية حملة موسعة لإزالة الأدوار المخالفة بنطاق الحى بالكامل وبالهضبة الوسطى بشكل خاص، وذلك بعد كثرة شكاوى المواطنين من استغلال بعض أصحاب العقارات وبناء أدوار مخالفة عن المسموح به وهو ما يوثر على الشكل الجمالي للمنطقة وجودة خدمات المرافق بها.

وقال العميد أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم ، أن منطقة المقطم والهضبة الوسطى تبلغ مساحتها 43 كيلو متر يصعب السيطرة عليها بالكامل من خلال حى واحد ، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف حملات الازالات خلال الأيام القليلة المقبلة لوقف بناء الأدوار المخالفة وخاصة بالهضبة الوسطى نظرا لأن المصرح به 4 أدوار فقط فوق الأرضى.

و أوضح ابو بكر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع "، أن الحى لا يتهاون فى اى شكوى يتقدم بها اى مواطن و يتم تحويلها على الفور للإدارة المختصة لسرعة حل المشكلة ، موضحا أن العمل يجرى على قدما وساق لملاحقة المخالفين بشكل عام و محاسبة اى مقصر في الحفاظ على حق الدولة و المواطنين.

و من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول ب شركة توزيع الكهرباء بالمقطم ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن البناء المخالف بالحى انتشر خلال الفترة القليلة الماضية، موكدا أن هذه المخالفات تهدد استقرار الشبكة الكهربائية بالمقطم.

و أوضح المصدر، أن اى منطقة يتم مد الشبكة الكهربائية لها وفقا لتوقعات الكثافة السكانية بناء على التنسيق مع الحى التابع له فعلى سبيل المثال يتم مد كابلات لأحد العقارات وفقا لما هو مرخص لها بالقدرات التى تكفى هذه المساحة و لكن يقوم بعض المخالفين ببناء ادوار مخالفة و يقوموا بتوصيل التيار بطريقة غير قانونية وبالتالى تتأثر الشبكة الكهربائية بالسلب على المشترك.