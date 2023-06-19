حملة مكبرة لرفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية بمنيا القمح.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لرفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة، فضلاً عن حملة مكبرة لنظافة وتمهيد وتسوية شوارع قرية القراقرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة رفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، وكذلك شن حملة نظافة وتمهيد شوارع قرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة وذلك خلال زيارته أول أمس لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

ويواصل محافظ الشرقية جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والإستماع إلى مشكلاتهم وتوجيه الجهات المختصة بسرعة حلها وتطبيق القانون على المخالفين.