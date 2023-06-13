مقتل شاب طعنا بسكين فى مشاجرة بقرية بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذ بالبطن، على يد أخر بسبب خلافات بينهما بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" أحمد ل" مقيم التلين مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات قيام " رضا ص م " بارتكاب الواقعة، بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وتسديد طعنة نافذة له بالبطن أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 17595 لسنة 2023 جنح منيا القمح، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار، وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها