"جونتينث".. ماذا تعرف عن عيد التحرر من العبودية فى أمريكا؟

كتبت ريم عبد الحميد

تحتفل الولايات المتحدة بعطلة "جونتينث"، التي أصبحت عطلة فيدرالية فى 2021 كعيد للتحرر من العبودية، والتي تسمى أيضا " يوم الحرية ، ويوم التحرر.

وجونتنث هو المصطلح الإنجليزى ليوم 19 يونيو، وهو اليوم الذى يواكب ذكرى احتفالات أقيمت فى تكساس احتفالا بإنهاء العبودية. ورغم أنه اصبح عطلة وطنية قبل عامين فقط، إلا أنه يتم الاحتفال به كيوم التخلص من العبودية فى الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

وفى مثل هذا اليوم 19 يونيو من عام 1865، وبعد استسلام ولايات الكونفيدرالية التي كانت تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة ، لتنتهى الحرب الأهلية، وصل الجنرال جانجر التابع للحكومة الفيدرالية إلى تكساس لإخبار أخر مجموعة من الأمريكيين الأفارقة المستعبدين بحريتهم بموجب قرار الرئيس إبراهام لينكولن عام 1863 بإنهاء العبودية.

وكان هذا بعد شهرين من استسلام قائد الكونفيدرالية الجنرال روبرت لى فى فرجينيا.

وأصبحت تكساس أول ولاية تحتفل رسميا بيوم 19 يونيو من كل عام كعيد التحرير من العبودية، وذلك فى عام 1980، وأصبح معترفا به الى نفى 46 ولاية أخرى إلى جانب مقاطعة كولومبيا. كما أن العديد من الشركات الكبرى مثل تويتر وغيرها تحتفل بيه كيوم عطلة.

وفى عام 2020، تزامن الاحتفال بـ 19 يونيو مع مظاهرات عالمية ضد عدم العدالة العرقية، والتي تفجرت فى أعقاب مقل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكي، وجاء أيضا كمع تفشى وباء كورونا، اولذى عانت منه بشكل خاص مجتمعات السود.

وفى عام 2021، وقع الرئيس جو بايدن قرارا بأن يصبح جونتينث عطلة فيدرالية يوم عطلة فيدرالية يتم الاحتفال به كل عام.