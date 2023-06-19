اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"جونتينث".. ماذا تعرف عن عيد التحرر من العبودية فى أمريكا؟

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:48 م
"جونتينث".. ماذا تعرف عن عيد التحرر من العبودية فى أمريكا؟ العبودية - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الولايات المتحدة بعطلة "جونتينث"، التي أصبحت عطلة فيدرالية فى 2021 كعيد للتحرر من العبودية، والتي تسمى أيضا " يوم الحرية ، ويوم التحرر.

وجونتنث هو المصطلح الإنجليزى ليوم 19 يونيو، وهو اليوم الذى يواكب ذكرى احتفالات أقيمت فى تكساس احتفالا بإنهاء العبودية. ورغم أنه اصبح عطلة وطنية قبل عامين فقط، إلا أنه يتم الاحتفال به كيوم التخلص من العبودية فى الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.

وفى مثل هذا اليوم 19 يونيو من عام 1865، وبعد استسلام ولايات الكونفيدرالية التي كانت تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة ، لتنتهى الحرب الأهلية، وصل الجنرال جانجر التابع للحكومة الفيدرالية إلى تكساس لإخبار أخر مجموعة من الأمريكيين الأفارقة المستعبدين بحريتهم بموجب قرار الرئيس إبراهام لينكولن عام 1863 بإنهاء العبودية.

وكان هذا بعد شهرين من استسلام قائد الكونفيدرالية الجنرال روبرت لى فى فرجينيا.

وأصبحت تكساس أول ولاية تحتفل رسميا بيوم 19 يونيو من كل عام كعيد التحرير من العبودية، وذلك فى عام 1980، وأصبح معترفا به الى نفى 46 ولاية أخرى إلى جانب مقاطعة كولومبيا. كما أن العديد من الشركات الكبرى مثل تويتر وغيرها تحتفل بيه كيوم عطلة.

وفى عام 2020، تزامن الاحتفال بـ 19 يونيو مع مظاهرات عالمية ضد عدم العدالة العرقية، والتي تفجرت فى أعقاب مقل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكي، وجاء أيضا كمع تفشى وباء كورونا، اولذى عانت منه بشكل خاص مجتمعات السود.

وفى عام 2021، وقع الرئيس جو بايدن قرارا بأن يصبح جونتينث عطلة فيدرالية يوم عطلة فيدرالية يتم الاحتفال به كل عام.

 

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

التحرر من العبودية

جونتينث



الموضوعات المتعلقة

الحرب الأهلية الأمريكية.. نصف مليون ضحية ساهموا فى إلغاء العبودية

الجمعة، 26 مايو 2023 11:00 م

الملك تشارلز يعلن دعم البحث حول "العبودية فى النظام الملكى" بسبب وثيقة منذ 1689

الخميس، 06 أبريل 2023 10:59 ص

أمين عام الأمم المتحدة: آثار العبودية لا تزال ظاهرة فى حياتنا اليومية

الإثنين، 27 مارس 2023 07:22 م

زى النهارده.. نشرت رواية كوخ العم توم المناهضة للعبودية

الإثنين، 20 مارس 2023 11:37 ص

الرئيس الأمريكى أبراهام لينكولن يحرر الزنوج من العبودية.. ماذا كان هدفه الرئيسى؟

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة