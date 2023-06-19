تعليم الوادى الجديد: عقد اختبارات وظائف المدير والوكيل الأربعاء المقبل

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن عقد وإجراء المقابلات الشخصية للمستهدفين للتجديد الصادر لهم قرار المديرية رقم ( 171 ) للمرة الأولى لوظائف الإدارة المدرسية (وكيل / مدير ) مدرسة بجميع المراحل التعليمية وكذلك الصادر لهم قرار المديرية رقم (172) والمجدد لهم عن القرار 249 للمرة الثانية بالإدارة المدرسية ( مدير - وكيل ) مدرسة بجميع المراحل التعليمية، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 9 ص بمعمل الحاسب الآلى بديوان مديرية التربية والتعليم لاختبار الحاسب واللغة الانجليزية وإجراء المقابلات الشخصية بمكتب وكيل التعليم بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن عقد وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف بالإدارات النوعية بباريس فى نفس اليوم، على أن يتقدم المستهدفين للتجديد بملف يحتوى على طلب التجديد - بيان حالة ورقى موضح به الجزاءات أن وجدت - بيان حالة الكترونى - صورة بطاقة الرقم القومى - صورة شخصية".