تعرف على أسعار لحوم الأضاحى بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت المجمعات الإستهلاكية بالإسكندرية ، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المتنوعة بأسعار تنافسية.

وأعلن المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

واعتمدت خطة استقبال عيد الأضحى المبارك على المناحى التالية:

توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بجميع منافذ التموين بالمحافظة، حيث تعرض المجمعات الاستهلاكية لحوم سودانى سعر الكيلو 195 جنيها، لحوم بلدى سعر الكيلو 280 جنيها، لحوم ضأن مبرد سعر الكيلو 240 جنيها، لحوم برازيلى مجمد سعر الكيلو 170 جنيها.

و توافر الدواجن البرازيلى المجمدة بأسعار حسب الوزن كالأتى:

دواجن وزن واحد كجم بسعر 85 جنيها، دواجن وزن 1100جم بسعر 93.50 جنيها، دواجن وزن 1200 جم بسعر 102 جنيها، دواجن وزن 1300جم بسعر 110.50 جنيها.