تضامن المنوفية: المشروعات الخدمية بحياة كريمة تشمل 16 مشروعا بالشهداء وأشمون

أكد إمام فوزي أمام مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن عدد المشروعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة بلغ 16 مشروعا خدميا بمركز الشهداء وأشمون منها 10 مراكز تنمية أسرة وطفولة وعدد 4 وحدات اجتماعية جديدة و2 وحدة تم رفع كفاءتهم وتشغيلهم، بالإضافة إلى نقل عدد 6 وحدات اجتماعية من مقراتها القديمة الي مجمع الخدمات بمركز الشهداء، وبدء التشغيل ومن المقرر نقل عدد 14 وحدة باشمون فور الاستلام لبدء التشغيل.

وأكد مدير المديرية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والأسرة كما وكيفا من خلال توفير كوادر مؤهلة ومدربة علي تقديم الخدمة في سهولة ويسر للمواطن وبيئة، وظيفية جديدة تليق بكرامة المواطن أثناء تلقية الخدمة .

وأوضح فوزى، أن مراكز تنمية الأسرة والطفولة ستقدم خدماتها لكافة افرد الأسرة اطفالا وكبار وكذلك المراة وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضافت مرفت رمزي وكيل مديرية التضامن ان مركز تنمية الأسرة والطفل تضم حضانة ثلاث فصول بها غرفة عزل ومركز علاج طبيعي للصغار واخر للكبار ومركز تخاطب وفصلا لمحو الأمية ومركز لبرنامج مودة، عيادة لتنظيم الأسرة وورش تدربية ومعرض مفتوح لعرض المنتجات.

وتابعت، الوحدة الاجتماعية الجديدة تضم حضانة ومكتب تأهيل ووحدة تدخل مبكر للأطفال ومكتب المشورة الاقتصادية، وورش تدريب حرفي ومهني، بالإضافة إلي الوحدة الاجتماعية .