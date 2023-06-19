"تضامن الأقصر" تستهدف توزيع 109 عجول و10 آلاف كيلو لحوم على غير القادرين

الأقصر – أحمد مرعى

استعدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت المديرية خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 109 عجل بلدى و10 آلاف كيلو لحوم مجمدة على غير القادرين في مراكز وقرى ونجوع المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، فى بيان صحفى، إن خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام تأتي بالتعاون مع جمعيات الأورمان، ومصر الخير، ورسالة، وسيتم التوزيع بناء على قوائم بيانات تم اعتمادها بعد إجراء أبحاث ميدانية على المستحقين للتأكد من أحقيتهم.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إنه تم مؤخراً إطلاق حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، حيث تهدف للتيسير على المضحين من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم، ولإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة الأقصر خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محمد حسين بغدادى، فى بيان صحفى، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما تقدمه من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بالأقصر، أما عن قيمة صكوك الأضاحي لهذا العام 2023، بلغت قيمة الصك فى العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطها ليدفع المتبرع 1170 جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيها شهريا لمدة 11شهر، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيه في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11شهر، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدي يدفع المتبرع 1500 جنيه في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11شهرا، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه، وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.