ترحيب أردنى خليجى باستئناف التمثيل الدبلوماسى بين الإمارات وقطر

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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باستئناف التمثيل الدبلوماسى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، تطبيقاً لاتفاق "العلا".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في بيان اليوم الاثنين، أهمية هذا الاتفاق في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة.

من جانبه رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر، والذي يأتي تطبيقًا لاتفاق قادة دول مجلس التعاون في "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، والتي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في شهر يناير 2021.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الخطوة المباركة التي تجسد حرص القادة على مسيرة مجلس التعاون، وما تحظى به دول المجلس من أواصر القربى والود والتآخي والتاريخ والمصير المشترك، ووحدة الصف في البيت الخليجي، ودعمًا وتعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك؛ بما يحقّق تطلعات شعوب دول المجلس.

يشار إلى أن الإمارات وقطر أعلنتا اليوم إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة، وسفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالهما اليوم.