اليوم السابع
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الإثنين، 19 يونيو 2023 04:18 م
أكرم القصاص
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تحت شعار "إجازتك معانا أحلى".. تنمية مهارات الطلاب بمدارس الإسكندرية

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:38 م
تحت شعار "إجازتك معانا أحلى".. تنمية مهارات الطلاب بمدارس الإسكندرية تنمية مهارات الطلاب بمدارس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية، انطلاق قوافل  تدريبات برنامج مشوارى داخل مدارس الإسكندرية، تحت "شعار أجازتك معانا أحلى"، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفى إطار الدور التكاملى للمؤسسات المختلفة، وخطة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
 
وقامت مديرية الشباب والرياضة، برئاسةالدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ،ممثلة فى ادارة أعداد القادة ، بتنظيم الفاعليات تحت شعار "اجازتك معانا احلى"، وتضمن  تدريبات برنامج مشوارى تنمية مهارات حياتية ،للمشاركين بمركز الموهوبين بادارة شرق التعليمية لمدرسة بن سينا الابتدائية ولمدة 5 أيام.
 
والبرنامج يرتكز على: 
1- المهارات الشخصية  ( الوعي بالذات - المرونة المعرفية - الذكاء العاطفي - ادارة الوقت - حل المشكلات وصنع القرار)
2- مهارات التعامل مع الاخرين ( الاتصال الفعال - الاقناع والتاثير - اساليب القيادة- العرض والتقديم - ادارة النزاع).
3- مهارات الابداع والابتكار ( العصف الذهني - التفكير الابداعي )
4- مهارات الجاهزية للعمل ( كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي - اجتياز مقابلة العمل )
5- اداره المال والمشروعات الصغيره والادخار
 
 

الاسكندرية

الشباب و الرياضة

اجازتك معنا احلى

تنمية المهارات



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