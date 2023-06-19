انتهاء حملة "حقك تنظمى" بالإسكندرية بالكشف على نحو 21 ألف سيدة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، انتهاء فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بمرحلتيها الأولى والثانية والتي تم فيها الكشف على 21481 سيدة، الحصول على وسائل تنظيم الأسرة لـ 12703 سيدات، عمل أشعة تليفزيونية لـ 4381 سيدة، متابعة الحمل لـ 1449 سيدة حامل كشف باطنة لـ 4321 شخصا كشف أطفال لعدد 4738 طفلا.

من جانبها قالت دكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة أنه قد تم على هامش الحملة إقامة 20 ندوة إعلامية للتوعية عن اهمية المباعدة بين الولادات و فوائد تنظيم الأسرة للأم و الطفل والأسرة و المجتمع و كان عدد الحضور 910 سيدات و194 رجلا وتم أيضاً عمل 20 معرضا لعضوات نوادى المرأة وتقدمت بالشكر لجهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة و كان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.