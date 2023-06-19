انتشال جثمان شاب غرق فى مصرف ري بمحافظة الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية من انتشال جثمان شاب غرق في مصرف رى القبلية بالمطرية شمال محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى مأمور مركز المطرية بغرق شاب داخل مياه مصرف رى القبليه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط الشاب داخل مياه المصرف ،وتم استدعاء قوات الانقاذ النهري، وتم استخراج الجثمان بمساعدة الأهالي ، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد محمد ال 30 سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المطرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات