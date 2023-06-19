اليوم السابع
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اليوم العالمى للبيئة.. شاهد بالصور حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:00 ص
اليوم العالمى للبيئة.. شاهد بالصور حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض حماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض
كتبت منال العيسوي

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يحتفل العالم خلال هذا الشهر باليوم العالمى للبيئة، والذى يوافق يوم 5 يونيو من كل عام، فيما يتضمن الشهر أيضا الاحتفال باليوم العالمى للسلاحف البحرية والذى يوافق يوم 16 يونيو، هذا اليوم تحتفل به وزارة البيئة وخاصة أنه تم إنشاء مركز لرعاية السلاحف النادرة المهددة بالانقراض في بورسعيد، التى تمثل منطقة هجرة للكائنات البحرية والطيور حيث يتم تجميع السلاحف من جميع انحاء الجمهورية ويتم ترقيمها وإطلاقها الى البيئة البحرية مرة اخرى، مؤكدا المحمية تقع على مسار الخط الثالث لهجرة الطيور ، كما تعتبر بحيرة المنزلة أحد الأماكن الهامة للطيور في مصر، سواء المهاجرة أو المقيمة، ويبلغ عدد الأنواع المسجلة داخل بحيرة المنزلة 255 نوعا اما عدد الأنواع المسجلة داخل نطاق المحمية 174 نوعا، فيما تبلغ أعداد الطيور التي تأتى خلال مواسم الهجرة (اغسطس - مايو) الى المحمية حوالي 224000 طائر سنوياً.
 
 
ومن جانبه اعلن حسين محمد رشاد مدير محمية اشتوم الجميل  خلال احتفالية اليوم العالمى للطيور المهاجرة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع  بداخل حدود المحمية الواقعة داخل بحيرة المنزلة حوالي 5 الاف شخص من اجمالي 50 الف شخص قاطنين في بحيرة المنزلة والمنازل مصنوعة من مواد بسيطة مثل (البوص و الطوب الأحمر) ، أما الحرف الرئيسية للسكان المحليين هى (الصيد) بالاضافة الى حرفة تربية الماشية).
 
واحتفالا باليوم العالمى للسلاحف البحرية نشرت محمية آشتوم الجميل عدد من الصور التوثيقية لعمليات مسح جزر البحر الاحمر للسلاحف البحرية.
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البيئة

المحميات الطبيعية

آشتوم الجميل

السلاحف النادرة



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