اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بالنهوض بقطاع التعليم العالى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية منها توجيه الرئيس السيسى بالنهوض بالتعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يوجه بالنهوض بالتعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى.. الرئيس يطلع على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى.. ويؤكد: تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصرى.. ويستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى



وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية - تجارية بكفر الشيخ.. استثمارات المناطق اللوجستية - التجارية بالمحافظة تصل لـ6 مليارات جنيه.. والمشروع يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

«حياة كريمة» غيرت وجه الحياة بـ18 قرية و187 تابعا فى المحافظة.. إنشاء 603 مشروعات متنوعة فى 12 قطاعا بنسبة تنفيذ ..%77 ومستشفى مطوبس ضمن التأمين الصحى الشامل بمليار جنيه



الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف بـ82 مليون دولار خلال أسبوع

العراق ينبض بعودة الحياة لشوارعه وإعادة الإعمار.. بغداد تحتضن اجتماعات الأمانة العامة والمكتب الدائم لـ «الصحفيين العرب».. المشاركون يحيون الذكرى الأولى لاستشهاد شيرين أبوعاقلة.. ويحملون المجتمع الدولى مسؤولية التلكؤ فى الملاحقة القضائية للجناة



1.6 مليون مستفيد من مبادرات الحماية الاجتماعية.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود «صندوق تحيا مصر» خلال الربع الأول من ..2023 والفعاليات شملت الأسر الأولى بالرعاية والخدمات الصحية

فى إطار المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك».. «العمل»: إطلاق المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب فى مجال التسويق الإلكترونى

