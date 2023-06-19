الإعدام شنقا للزوج المتهم بقتل زوجته بعد 48 ساعة من حفل الزفاف فى طنطا

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعي، إكرامى رمضان يوسف، مصطفى محمد درويش، بإعدام الزوج المتهم بقتل عروسته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما بالإعدام المتهم شنقا، فى القضية رقم 10110 لسنة، 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلى غرب طنطا.

كانت المحكمة قد أحالت القضية لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى اعدام المتهم شنقا، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، واصدرت حكمها المتقدم.

وأحالت النيابة العامة فى وقت سابق، المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما.