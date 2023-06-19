"الإسماعيلية الأزهرية" تطلق المشروع الصيفى للمكتبات.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، أن فعاليات مشروع الأزهر الصيفى للمكتبات أنطلق بالإسماعيلية فى جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، ويشمل المشروع على ثلاثة محاور ولجميع الطلبة والطالبات من داخل الأزهر الشريف، ومشاركة معلمى الحاسب الآلى والتربية الفنية والمكتبات والتربية الاجتماعية .

ومن جانبه أشار أحمد السيد عبدالرحمن مدير إدارة المكتبات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ، إلى أن المشروع يحتوى على ثلاثة محاور رئيسية وهم المحور الأول: الأنشطة الثقافية من خلال القراءة داخل المكتبات والمحور الثانى أنشطة الحاسب الآلى والمحور الثالث الأنشطة الفنية، وذلك من خلال معلمى التربية الفنية مع الطلاب، ومدة المشروع 80 يوما من 17 يونيو وحتى 9 سبتمبر القادم.

وأكد أحمد السيد مدير المكتبات، أن المشروع سينفذ فى المعاهد الآتية بنطاق المحافظة، أولا إدارة الإسماعيلية معهد معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز الابتدائى النموذجى ومعهد فتيات آل نوح الإعدادى الثانوى النموذجى، ثانيا إدارة القنطرة :- معهد بنين القنطرة شرق الإعدادى الثانوى ثالثا إدارة فايد :- معهد فتيات عين غصين الإعدادى الثانوى ومعهد فتيات سرابيوم الإعدادى، رابعا إدارة التل الكبير معهد فتيات التل الكبير الإعدادى الثانوى .