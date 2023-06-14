مدير المنطقة الأزهرية يستهل متابعاته لامتحانات الثانوية بلجان الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استهل الدكتور أحمد بيومى، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بتفقد مركز توزيع الأسئلة، ثم توجه إلى لجنة معهد فتيات آل نوح النموذجى وتضم معها لجان معاهد ( فتيات الإسماعيلية وفتيات عمر بن عبدالعزيز وفتيات عين غصين وفتيات آل سهمود بجانب لجنة معهد فتيات آل نوح النموذجى)، حيث شهد فض المظاريف الخاصة بامتحان مادة اليوم وهى مادة الأدب والنصوص للقسم العلمى، ثم توجه إلى لجنة معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى وتضم معها لجان ( بنين الإسماعيلية وبنين آل نوح النموذجى).

كما قام بالمرور على اللجان، والاطمئنان على توفير الهدوء وانتظام اللجان، وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية وخلال مروره شدد مدير عام المنطقة على التعامل بحسم فى منع كافة وسائل الغش، وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة ثبوت أى تجاوزات، مؤكدًا أن غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أى طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطالبات ومن المقرر أن امتحانات القسم الأدبى غدا الخميس 15 يونيه بامتحان مادة التفسير، وتنتهى أعمال الامتحانات فى التاسع من يوليو القادم للقسم الأدبى وفى الثانى عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.