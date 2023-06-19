الإدارة النسائية برئاسة المسجد النبوى تواصل تقديم خدماتها لضيفات الرحمن

المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم عن كيفية التعامل مع الزائرات، وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات، سعيًا منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من خلال المرشدات والمراقبات والمترجمات اللاتي جُندن لتقديم أفضل الخدمات والمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.