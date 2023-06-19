اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإدارة النسائية برئاسة المسجد النبوى تواصل تقديم خدماتها لضيفات الرحمن

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:59 ص
الإدارة النسائية برئاسة المسجد النبوى تواصل تقديم خدماتها لضيفات الرحمن المسجد النبوى
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الإدارة العامة النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تقديم أفضل وأجل خدماتها لضيفات الرحمن زائرات المسجد النبوي الشريف، من خلال تنفيذ برامجها المتكاملة وخططها التنظيمية المدروسة التي أعدتها منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام 1444هـ.
 
 وتتضمن برامج وخطط الإدارة النسائية إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ لتطوير أداء الموظفات الرسميات وتأهيل المتقدمات للعمل في المواسم عن كيفية التعامل مع الزائرات، وإدارة الحشود وشرح الأنظمة والتعليمات، وكذلك إقامة دورات لتعليم اللغات المختلفة لتسهيل التواصل مع كافة الجنسيات، سعيًا منها لمساعدة زائرات المسجد النبوي في تأدية نسكهم بالسكينة والهدوء والطمأنينة مع توفير المناخ التعبدي داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة بهما والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة لتأدية النسك على الوجه الأكمل وكذلك توفير جميع الخدمات اللازمة وتهيئة المرافق والتأكد من جاهزيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لزائرات المسجد النبوي من خلال المرشدات والمراقبات والمترجمات اللاتي جُندن لتقديم أفضل الخدمات والمحافظة على النواحي التنظيمية والأمنية بالمسجد النبوي وتوعية الزائرات.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة