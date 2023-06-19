الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كتب: محمود راغب

يتسائل العديد من المواطنين عن حالة الطقس هذا الأسبوع، خصوصا مع بدء قدوم فصل الصيف الأربعاء المقبل، فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 23 يونيو 2023 ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- خلال يومى الإثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد الأيانم المقبلة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة .