الأرصاد تبشر المواطنين عن حالة الطقس آخر ساعات الربيع وأول أيام الصيف.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل آخر أيام الربيع وأول أيام فصل الصيف.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتصل العظمى على القاهرة 32 درجة.

وأضاف أن الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وأشار إلى أنه من الملاحظ اليوم وغدا تكونات لبعض السحب الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية تمتد أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومعها فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد غدا باحتمالية ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

ولفت إلى وجود نشاط رياح على كافة مناطق الجمهورية تؤدى إلى تلطيف الأجواء وتكون مثيرة للرمال والأترية على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد ، لافتا إلى أن هذه الأجواء تستمر لنهاية الأسبوع من حيث الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة ونشاط الرياح وتبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع التدريجى مع نهايات الأسبوع الحالى وبدايات الأسبوع المقبل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وأشار الدكتور ياسر عبدالهادى، رئيس معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك ، إلى أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.