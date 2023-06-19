الأجهزة الأمنية تعيد طفلا لأسرته بعد تغيبه عن منزله بمصر القديمة

كتب محود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة طفل لأهلة، عقب رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية مدعوم بصورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن تغيب طفل "من ذوى الاحتياجات الخاصة".

بالفحص تبين أنه أثناء مرور الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة ، تمكنوا من العثور على طفل "لا يعلم عنه أية بيانات"، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لوالده "مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة" وباستدعائه قرر بأن نجله "من ذوى الاحتياجات الخاصة" وأنه خرج من المنزل وضل الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته