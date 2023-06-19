احذر.. بعض الأدوية تتسبب في رفع نسبة السكر بالدم

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تؤثر العديد من الأدوية الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة على نسبة السكر في الدم، في حين أن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للأدوية من خلالها رفع نسبة السكر في الدم ، فإن النتيجة النهائية لارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن تسبب مرض السكري أو تفاقمه ً، وفقا لما نشره موقع helpguide

الأدوية التى ترفع نسبة السكر بالدم

الستيرويدات القشرية

الستيرويدات القشرية هي الأدوية التي تقلل الالتهاب وتستخدم بشكل شائع لعلاج الأمراض الالتهابية، مثل النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية ونوبات الربو، وتستخدم الكورتيكوستيرويدات أيضًا مع مثبطات المناعة الأخرى في الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.

للكورتيكوستيرويدات العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك زيادة نسبة السكر في الدم، واحتباس السوائل، وزيادة الوزن، وسوء التئام الجروح، وهشاشة العظام. لهذا السبب، غالبًا ما يتم وصف الكورتيكوستيرويدات بأقل جرعة ضرورية ولأقصر وقت ممكن ، مع تقليلها عند الضرورة.

أدوية القلب

يمكن لبعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم أن تزيد نسبة السكر في الدم. سيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بموازنة المخاطر والفوائد بالنسبة لك عند وصف هذه الأدوية. بالنسبة للكثيرين، تعتبر هذه الأدوية ضرورية لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت. إذا كنت قلقًا من أن أدوية القلب يمكن أن تزيد نسبة السكر في الدم ، فتحدث مع مقدم الوصفات الطبية قبل إيقافها.

حاصرات بيتا

حاصرات بيتا هي فئة من الأدوية المستخدمة في علاج قصور القلب والنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب (نظم القلب غير الطبيعي). يمكن أيضًا استخدام حاصرات بيتا في علاج ارتفاع ضغط الدم ، لكنها لا تُعتبر عمومًا الخيار الأول، لأن الأدوية الأخرى أكثر فعالية ولها آثار جانبية أقل.

مدرات البول

تستخدم مدرات البول ("حبوب الماء" التي تخلص الجسم من الماء والملح) بشكل شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم. فئة معينة من مدرات البول تسمى نوع الثيازيدمدرات البول ، يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ، خاصة عند تناولها بجرعات أعلى. وهذا يشمل الأدوية الخافضة لضغط الدم الموصوفة بشكل شائع HCTZ ( هيدروكلوروثيازيد)وكلورثاليدون _.

يجب على مرضى السكري مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب عند تناول هذه الأدوية ، وقد يرغبون في مناقشة الأدوية البديلة مع مقدم الرعاية الصحية.

النياسين

يستخدم النياسين القوي الموصوف بوصفة طبية (فيتامين ب 3)، والذي يُباع تحت الاسمين التجاريين Niacor و Niaspan ، لتقليل الكوليسترول، على الرغم من أنه لم يتم وصفه بشكل شائع كما كان من قبل. إنه فعال في خفض الدهون الثلاثية، وهو الآن مخصص بشكل عام للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في مستويات الدهون الثلاثية. 5 النياسين له آثار جانبية كبيرة، مثل التنظيف، ما يجعل من الصعب تحمله بالنسبة لكثير من الناس. يرفع النياسين أيضًا نسبة السكر في الدم ، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. 6

الستاتينات

الأدوية المخفضة للكوليسترول هي أدوية موصوفة عادةً لارتفاع نسبة الكوليسترول ، فضلاً عن الوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية. أظهرت بعض الدراسات الكبيرة التي أجريت على الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول زيادة طفيفة محتملة في نسبة السكر في الدم . هذا أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من مستويات السكر في الدم غير الطبيعية أو عوامل الخطر لمرض السكري. قد تتسبب الستاتينات في ظهور مبكر لمرض السكري لدى الأشخاص الذين هم بالفعل في طريقهم للإصابة بمرض السكري. 7

بعض المضادات الحيوية

المضادات الحيوية هي الأدوية التي تقتل البكتيريا أو تمنع نموها. هناك العديد من فئات المضادات الحيوية، وبعضها لديه القدرة على رفع نسبة السكر في الدم.

فلوروكينولون هي فئة من المضادات الحيوية التي تستخدم عادة لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والمسالك البولية والتهابات داخل البطن. يمكن أن تسبب هذه المضادات الحيوية تقلبات خطيرة في نسبة السكر في الدم (إما بالزيادة أو النقصان).

في حين أن هناك العديد من أنواع المضادات الحيوية المختلفة، إلا أنه سيتم وصف أحدها اعتمادًا على موقع الإصابة والبكتيريا المستهدفة. في بعض الأحيان ، سيكون لدى مقدمي الرعاية الصحية خيارات لاستخدام المضادات الحيوية الأخرى، وفي أوقات أخرى قد يقتصر استخدامهم على استخدام الفلوروكينولونات بسبب مقاومة المضادات الحيوية .