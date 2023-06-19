أعشاب سانت كاترين ثروة طبيعية تجذب السياح بحثا عن الطب البديل بالطبيعة الخلابة

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تشتهر "سانت كاترين" بجنوب سيناء، بجمال طبيعتها الخلابة ومعالمها التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم ومع ذلك، فإن هناك جانبًا آخر لسانت كاترين يجذب اهتمام من يصل إليها من المهتمين بالطب البديل والمنتجات الطبيعية، وهو الثروة من الأعشاب الطبية، والتي تعد من الخصائص المميزة لهذه المنطقة، وتمثل أهمية بيئية واقتصادية ومن أهم روافد السياحة البيئية .

قال محمد عيد الجبالي، أحد سكان محافظة سانت كاترين المتخصصين في السياحة البيئية، لـ"اليوم السابع"، أن الأعشاب في سانت كاترين أصبحت رافدًا مهمًا للسياحة البيئية، وأنها تحظى باهتمام كبير من السائحين والزائرين، لما تعرف به هذه الأعشاب من فوائد، بعضها اكتشف بالخبرة وبعضها الآخر تم اكتشافه علميًا وكثير منها لا يزال في طور الدراسة والبحث.

وأضاف الجبالي أنهم يستقبلون الكثير من السياح والباحثين عن الأعشاب الطبية في سانت كاترين، إضافة إلى الفرق العلمية المحلية والعالمية التي تبحث في هذا المجال، بالإضافة إلى الزراعيين المحليين الذين يحاولون الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية ودعمها وتوجيهها بشكل اقتصادي أفضل.

وأوضح الجبالي أن ما تم رصده رسميا من أنواع الأعشاب والنباتات أكثر من 400 نوع من الأعشاب في سانت كاترين، وكل نوع يحمل اسمًا وظروف نمو خاصة به. وأوضح أن كافة هذه الأعشاب تنمو بشكل طبيعي ومصدرها مياه السيول والأمطار، وتنمو في الوديان وسفوح الجبال والمناطق التي توجد بها تربة بين الصخور.

وذكر الجبالي بعض أنواع الأعشاب الموجودة في سانت كاترين، مثل الشيح والهنيدة و الساموا والجعدة والقيصوم والزعتر الجبلي والنعناع والبعيثران والعاذر والبصل الصحراوي والحبق والمرمرية والمجنينة والجرجير الصحراوي والزلوع والاخريط والمرير والعجرم وصحة الكبش وكريمة غزال والزريقة.

وأشار إلى أن نبات الشيح يعد الأشهر في سلسلة النباتات الطبية وله رائحة عطرية و زهره صغير الحجم، ويستخدم الأهالي كغذاء للماشية لما يحققه من نتائج في الإنتاج للألبان.

وتابع الجبالي أن الزعرور هي من أنواع الأعشاب الطبية في سانت كاترين، ويصل ارتفاعها لنحو 2 متر، وتستخدم في علاج صعوبات الدم والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين، وكذلك في تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة.

وأشار الجبالي إلى أن العديد من هذه الأعشاب يمكن استخدامها في تحضير الأطعمة والمشروبات والأدوية، وأنها تستخدم أيضًا في صناعة العطور والكريمات والزيوت العطرية. وأن السياح والباحثين يأتون إلى سانت كاترين لتجربة المأكولات المحلية التي تحتوي على هذه الأعشاب ولشراء المنتجات الطبيعية التي تحتوي عليها.

وختم الجبالي حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية وتنميتها بشكل مستدام، وضرورة تشجيع السياحة البيئية في المنطقة لتعزيز الاهتمام بالأعشاب والحفاظ على البيئة والثقافة المحلية.

يذكر انه سبق و تم إنشاء جمعية أهلية لمنتجى النباتات الطبية من أبناء سانت كاترين وتدريبهم على التسوق المباشر لمنتجات النباتات لضمان استدامة ما حققه المشروع من مساعدة أبناء المحمية وفتح فرص عمل جديدة لرفع مستوى المعيشة لهم كما سبق وفازت جمعية النباتات الطبية بسانت كاترين بإحدى جوائز خط الاستواء لسنة 2012 المخصصة لمبادرات المجتمع المحلى فى مجال التنمية المستدامة والتى تكرم خمسة وعشرين مبادرة من مختلف أنحاء العالم تم اختيارها من ضمن 818 مبادرة تم ترشيحها للجائزة من أكثر من 113 دولة .



اعشاب فى حضن الطبيعة



الاعشاب



الجبال تحتضن ثروات الطبيعة



انواع من الاعشاب بسانت كاترين



تنموا فى مسار الوديان



ثروات طبيعية بين الجبال



كنوز الطبيعة



من انواع اعشاب سانت كاترين