أخبار مصر.. القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الحكومة: 1.6 مليون مستفيد من مبادرات الحماية الاجتماعية لـ"صندوق تحيا مصر" استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من عام 2023 الحالي، في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية.

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين وتحذر من مخاطر التصعيد ضد الفلسطينيين

أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصاباً حتى الآن.

برعاية رئيس الجمهورية.. وزير العدل يفتتح المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

افتتح اليوم الإثنين، المستشار عمر مروان وزير العدل فاعليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة "انسول" الدولية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الامريكية،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال يومي 19، 20 يونيو الجاري بفندق "سانت ريجيس" بالقاهرة. الضرائب: 30 يونيو آخر موعد لسداد القسط الأول من الضرائب العقارية بلا غرامات أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، موضحًا أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية. وزارة الأوقاف تطلق حملة نظافة واسعة بالمساجد استعدادًا لصلاة عيد الأضحى وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ على أن تبدأ من يوم الأربعاء ، وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا أن على تهيئتها على أفضل وجه. القاهرة تعلن فتح مجازرها مجانا طوال أيام العيد لأضاحى المواطنين أعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك ، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة . وزير العدل يؤكد حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار وتحقيق نموا اقتصاديا أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، وجود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، ويعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.

ساعات على الصيف.. بداية الفصل الأربعاء وطولة 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة

ساعات معدودة باتت تفصلنا على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف ، وذلك بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة، ليبدأ فصل الصيف بعد غدا الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و 13 ساعة و 52 دقيقة .

الأرصاد: أجواء مستقرة على كافة الأنحاء والقاهرة تسجل 24 درجة الآن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقره على كافة الأنحاء فى هذه اللحظات، وتسجل درجة الحرارة الآن علي القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

أسعار الذهب بمصر تواصل تراجعها بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 2235 جنيها