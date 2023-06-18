وكيل شباب ورياضة الأقصر يتسلم نادى المساوية الرياضى بعد تطويره ضمن حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن استلام المديرية نادى المساوية الرياضي الذي تم تطويره ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة " فى مركز ومدينة إسنا، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى تطوير مراكز الشباب ضمن حياة كريمة وآخرها تسلم نادى المساوية الرياضي بإدارة شباب إسنا، وذلك بحضور عبد الرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، والذي تم تطويره ورفع كفاءة البنية التحتية به، وإنشاء غرفة خلع ملابس بالنادي، وذلك بعد الإنتهاء من تطويرهم ليتمكن أبناء القرية من مزاولة مختلف الأنشطة الثقافية والإجتماعية والرياضية.

وأوضح صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن مشروع حياة كريمة هو حلم الشعب المصري الذي تحقق لأبناء الريف المصري، والذي ساهم في خدمة المجتمع بالكامل تطبيقا لرؤية مصر 2030، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تساهم في تقديم كافة الخدمات لأبناء المجتمع بالكامل، كما أكد على الاستغلال الأمثل لإمكانيات مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتنفيذ جميع الأنشطة المختلفة للإستفادة أبناء القرى منها بالشكل الأمثل، ولأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تقدم الخدمات الشاملة لأبناء المجتمع، وبذلك تتحقق رؤية القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لسكان القري.