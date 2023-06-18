وكيل تموين دمياط: إجراءات مشددة لضبط أسعار السجائر بأسواق المحافظة

قال المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السجائر بأسواق المحافظة، لافتا إلي أنه سيتم توقيع تعهد من قبل تجار السجائر قبل استلام حصصهم المقررة، وذلك ضمانا لالتزامهم بالاسعار المقررة لها، لافتا إلي وجود عقوبات مشددة حال مخالفة تلك الشروط من قبل التجار.

وأشار وكيل تموين دمياط، قيام المديرية بتكثيف حملاتها لمواجهة محتكري السلع، وضبط الأسعار بأسواق المحافظة، وكذلك التأكد من جودة المنتجات المعروضة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد "الغزاوى" أن مديرية التموين قامت بالتنسيق الحيد مع ناقة الجهات المعنية لشن حملات انضماميه تستهدف التجمعات التسويقية على مستوى المحافظة ضمن استعدادات عيد الاضحي المبارك، مشيرا إلي وجود خطة عمل تم وضعها من أجل انتظام العمل داخل المخابز طوال فترة إجازة العيد، وأكد أيضا على تواجد مفتشي التموين على مدار اليوم للمرور على التجمعات التسويقية لمتابعة الاسعار والاعلان عنها أمام الجمهور بصورة واضحة.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أن المديرية قد خصصت أرقاما لاقي شكاوى المواطنين حال رصد أية مخالفات، مطالبا أهالي المحافظة سرعة الابلاغ عبر ارقام تلقي الشكاوى أو مكاتب التموين وذلك للتعامل الفوري معها، لافتا إلي أنه سيتم التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.

كانت مديرية التموين بدمياط، قد أعلنت عن عدم تسليم حصص تجار السجائر إلا عقب توقيع تعهد رسمي للالتزام بأسعار المنتج وذلك لمواجهة محتكري السلع.