وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القناة يشاهدان أول سيارة صديقة للبيئة صنعت بالجامعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، وقيادات الوزارة والجامعة سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية ومزودة بالخلايا الشمسية ومجهزة بالذكاءالاصطناعي.

وهو مشروع التخرج الذى يقدمه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك تحت إشراف عام للدكتور تامر نبيل عميد الكلية وإشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واستمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومرافقوه الى الفكرة الغير تقليدية التى اتخذتها الكلية فى مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة حيث من المعتاد في جميع الكليات العملية أن يكون مشروع التخرج عبارة عن مجموعات كل مجموعة لها دكتور مشرف ويتم اختيار نقطة المشروع

أما ما نفذته الكلية المصرية الصينية هذا العام يعد سياسة جديدة اول مرة تطبق في كلية عملية وهو اختيار مشروع واحد كبير.

وقال عميد الكلية فى شرحه أمام الوزير، أن المشروع عبارة عن ميجا بروجيكت Mega Project أشترك في تنفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل للثلاثة أقسام تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

وأشار إلى أن المشروع هو سيارة جولف صديقة للبيئة متعددة الأغراض Inovative Golf Car تعمل بالطاقة الكهربية ومزودة بالخلايا الشمسية Photovoltaic Cells لإعادة شحن البطارية وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية

وأضاف عميد الكلية، أن عدد طلاب الفرقة الرابعة فى الثلاث أقسام 78 طالب وطالبة تم اشتركهم جميعا فى المشروع، كما أوضح أن تصميم و تصنيع المشروع بدء مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أن المعتاد لدى الكلية أن طلاب الفرقة الرابعة فى الفصل الدراسي الثاني لايتم تدريس اي مقرارات دراسية لهم بحيث يتفرغ الطالب لمشروع التخرج.

وأوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، أنه تم تقسيم الطلاب إلى 16 مجموعة عبارة عن 6 مجموعات لطلاب قسم الاتصالات و5 مجموعات لطلاب قسم الالكترونيات و5 مجموعات لطلاب الميكاترونك وكل مجموعة من المجموعات لها اسم وعنوان ومنهجية عمل، ضاربا مثال بمجموعة مسئولة عن هيكل السيارة وأخرى عن الفرامل وأخرى عن الميكانزمات وأخرى عن الأمان ومجموعة عن الذكاء الاصطناعي و أخرى عن الموبايل ابليكشن، بالإضافة إلى المجموعة المسئولة عن خلايا الطاقة الشمسية.

واستطرد أن ميزة السيارة فى كونها متعددة الأغراض هى أنها تستخدم لنقل الركاب وبها إمكانية أن تتحول الكراسى الخلفية بها إلى سرير لنقل المرضى وتعمل فى المستشفيات بالإضافة إلى إمكانية أن تتحول الى صندوق لتصبح السيارة مخصصة لنقل البضائع.

اما عن بعض مميزات السيارة أنها تمتلك خاصية الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن القيادة الذاتية كما أنها تعمل ببصمة اليد و لديها القدرة على التعرف على اي شخص غريب من خلال كاميرا موجودة بها ترسل فى لحظتها صورة على موبايل صاحب السيارة بوجود شخص غريب بالإضافة لإطلاقها صفارة انذار تدل على وجود شخص غريب يحاول قيادة السيارة، بالإضافة إلى قدرتها على رؤية المطبات الصناعية بالطريق واعطاء إشارة صوت وصورة إلى السائق لخفض السرعة.

موضحا ميزة أن بها 3 شاشات أحدهما يمكن من خلالها معرفة السائق يشرب كحوليات أو مخدرات أو لا يفعل كما تستطيع قياس درجة حرارة السائق و الذى بجواره والمريض بالإضافة إلى قياس النبض والسكر ونسبة الأكسجين لهم.

وحرص الوزير ومرافقوه الى الاستماع الى شرح كل مجموعة عمل من الطلبة لمهام العمل المسئولة عنه مجموعتهم بالسيارة وتجربته عمليا، مشيدا بالمشروع و التعاون الرائع الذى جمع بين التخصصات الثلاثة لأقسام الكلية، مطالبا أن يستمر التطوير لهذا المشروع خلال الفترة القادمة من أجل الدخول به فى اي مسابقة لرفع اسم الجامعة ووزارة التعليم العالى عاليا.