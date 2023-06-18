مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالى فى ختام زيارته لجامعة القناة.. التفاصيل

بدأ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر بتقديم كلمة لجامعة قناة السويس ، مُثمناً جهود إدارتها في المُضي قدماً نحو جامعات الجيل الرابع، والتي تؤهلها لتقديم خريج متميز يُواكب متطلبات سوق العمل، وتزوده بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية، ودعم برامج الابتكار.

كما أشاد "عاشور" بالمشروعات العملاقة التي تتم بالجامعة ، وأهمها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مبنى العيادات الخارجية، التطوير داخل أقسام المستشفيات الجامعية و مبنى الاختبارات الإلكترونية.

كما أكد وزير التعليم العالي على أهمية التحالف الذي تم توقيعه بين 13جامعة، مُشيراً إلى أنه يُشكل أحد المقومات الواعدة لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكداً أن التحالفات تخدم خطط التنمية، من خلال التعاون بين الشركات والمؤسسات المجتمعية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، خاصة في منطقة لوجستية واعدة كإقليم القناة وسيناء .

وفى سؤال حول زيادة الطلاب الوافدين- أكد الدكتور أيمن عاشور أن مصر تستحق أن تكون مركز للتعليم العالي والبحث العلمي في الشرق الأوسط، وذلك لما حدث بها من طفرة تعليمية خلال السنوات الأخيرة، ثم تم إنشاء 20 جامعة أهلية بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، مما يتيح فرصة أكبر لجذب واستقطاب الطلاب الوافدين، وأنها تسعى جاهدة لزيادة عدد الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

بينما أفاد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشاره، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستكون البداية لإنشاء مجتمع جديد شرق القناة، وأن الجامعات أساس الإعمار والداعم الأول فى تغيير الثقافة والسلوكيات، فهي قاطرة التنمية في المجتمع ، مضيفاً أن الجامعة والمحافظة توفر كافة التسهيلات للطلاب للوصول للجامعة الأهلية.

وأشار "بشاره" إلى أن هذا التحالف يخدم الإقليم كله، و يعزز قدرته الاقتصادية، موضحا أن جامعة قناة السويس تضم كليات عريقة تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع. مشيرا إلى أن البرامج الدراسية المميزة التى توجد بها تقدم خريج على أعلى مستوى من الكفاءة، و لديه القدرة على المنافسة فى سوق العمل.

كما أكد الدكتور ناصر مندور، رداً على سؤال حول إنشاء كلية للإعلام وأخرى للحقوق، أن الجامعة تستعد العام القادم لافتتاح كلية العلاج الطبيعي، وبذلك تكون قد اكتملت كليات القطاع الطبي ، مشيراً إلى أنه سيتم عمل دراسة جدوى لإنشاء كلية للإعلام، لافتاً إلى أن إنشاء الكليات يتم على أساس احتياجات سوق العمل فى الإقليم .

ورداً من وزير التعليم العالي على سؤال حول مدى أهمية التحالفات التي تتم بين الجامعات الأقليمية- أجاب " عاشور " أن إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين يشكل أهمية كبرى، وتهدف لتهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي.

وعن سؤال حول إشادة وزير التعليم العالي وثنائه على أوركسترا الحلم - أعرب الدكتور محمد أيمن عاشور عن سعادته بهذا الحفل الفني الرائع، واصفاً إياه بأنه حفل متكامل الأركان يعمل على جذب الانتباه من خلال السمع والبصر والشعور، فظهر العمل بمنتهى التكامل والترابط، مؤكدا على دعم الوزارة للجانب الفني والأنشطة بوجه عام بالتوازي مع العملية التعليمية.