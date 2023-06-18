هل يمكن أن تشرب عصير القصب إذا كنت تعاني من مرض السكري؟

كتبت إيناس البنا

قد لا يتمتع الشخص المصاب بالسكري مقارنة بالشخص السليم بنفس الحرية في تناول ما يريد، سيتعين عليهم ممارسة الأكل الواعي ويجب أن يلتزموا بخطة نظام غذائي مقيد.

في الصيف، عندما تتوفر مجموعة متنوعة من الفواكه والعصائر في السوق، من المرجح أن يتساءل مريض السكري عما إذا كان بإمكانه الحصول عليها كلها. عصير قصب السكر على سبيل المثال هو مشروب يباع على نطاق واسع في الصيف ، على عكس المشروبات السكرية وغير الصحية الأخرى ، قد يكون أحد أكثر الخيارات صحية، لكن هل هو آمن لمرضى السكر؟

فوائد عصير قصب السكر

عصير قصب السكر هو مشروب طبيعي له مجموعة من الفوائد الصحية ، مضيفًا أنه يتكون من معادن حيوية مثل النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A و B1و B2و B3و Cوالزنك والمنغنيز والكالسيوم والحديد.

وفقًا لمراجعة نُشرت في مجلة Pharmacognosy Reviews ، يشتمل عصير قصب السكر على 70-75٪ ماء ، و 13-15٪ سكروز ، و 10-15٪ ألياف. بالإضافة إلى ذلك ، تشير الدراسة نفسها إلى أن عصير قصب السكر يستخدم على نطاق واسع لعلاج اليرقان والنزيف وعسر البول وانقطاع البول وأمراض المسالك البولية الأخرى.

هل هو آمن لمرضى السكر؟

عصير قصب السكر له العديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك ، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر ، وهي كربوهيدرات يتحللها الجسم إلى جلوكوز ، وقد ترفع مستويات السكر في الدم.

"250 مل من العصير تتكون من 50 جم من السكر، أي أكثر من 12 ملعقة صغيرة من السكر. يجب ألا تستهلك النساء البالغات أكثر من 24 جرامًا في اليوم ، ويجب ألا يزيد استهلاك الرجال عن 36 جرامًا ".

وأضاف الطبيب أنه على الرغم من أنه يمكن إعطاؤه لمرضى السكر، إلا أنه يجب التأكد من أنه بكميات صغيرة جدًا، ويفضل تجنبه.

ما هو مؤشر نسبة السكر في الدم في عصير قصب السكر؟

مؤشر Glycemic iIndex (GI) هو أداة تقيس السرعة التي يمكن أن يزيد بها الطعام أو الشراب من مستويات السكر في الدم، "المؤشر الجلايسيمي المثالي لمرضى السكر هو في حدود 50-55"، "على الرغم من احتواء عصير قصب السكر على مؤشر جلايسيمي يبلغ 43 ، وهو أقل بكثير من الجرعة الموصى بها لمرضى السكر، إلا أنه لا يمكن إعطاء سوى كمية صغيرة".

على الرغم من أن عصير قصب السكر يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، إلا أنه لا يزال يحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم (GL) ، مما يعني أنه يؤثر على مستويات السكر في الدم، ومع ذلك ، يمكن أن يكون عصير قصب السكر مفيدًا للمرضى الذين يعانون من قطرات السكر المفاجئة، والمعروفة أيضًا باسم نقص السكر في الدم (انخفاض السكر)، مما يساعد على زيادة مستويات السكر.

كيف يبدو ارتفاع السكر في الدم؟

إذا كان لديك ارتفاع في مستويات السكر في الدم، فقد يظهر جسمك أعراضًا معينة، وتشمل هذه:

زيادة العطش

كثرة التبول

فقدان الوزن غير المبرر

الشعور بالتعب والضعف

الشعور بالانزعاج أو تغيرات مزاجية شديدة

رؤية مشوشة

الجروح بطيئة الشفاء

زيادة الالتهابات، مثل التهابات اللثة والجلد والمهبل

ما هى بدائل صحية خلال الصيف؟

إذا كنت مصابًا بمرض السكر وتبحث عن بدائل صحية للعصير ، فإليك بعض الخيارات: