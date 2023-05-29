يصنع العجائب.. جربى عصير قصب السكر لبشرة خالية من العيوب وشعر لامع

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بإكسير الجمال الطبيعي، فإن عصير قصب السكر يصنع العجائب للبشرة والشعر، ويعتبر عصير قصب السكر، المليء بالعناصر الغذائية والممتلئ بالخير، علاجًا ممتعًا يمكن أن يغير روتين جمالك، وإليك فوائد تطبيق عصير قصب السكر على الجلد والشعر، وطرق استخدامه، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

فوائد عصير قصب السكرللبشرة والشعر

1. يحارب حب الشباب والعيوب

الخصائص المضادة للميكروبات لعصير قصب السكر تجعله فعالاً في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، يحتوي قصب السكر على أحماض ألفا هيدروكسي التي تقلل من تراكم البكتيريا، وتزيل الدهون وتقليل الشوائب لأنها تزيد من معدل دوران الخلايا، تساعد أحماضه الطبيعية على فتح المسام وتقليل إنتاج الزيت الزائد ومنع تكوين الرؤوس السوداء، يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم أيضًا إلى تفتيح ندبات حب الشباب والعيوب، ما يعزز نضارة البشرة.

2. الترطيب

عصير قصب السكر هو مرطب طبيعي ممتاز للبشرة، يساعد محتواه العالي من حمض الجليكوليك على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على ترطيب البشرة ومنع الجفاف، يمكن أن يساعد التطبيق المنتظم في مكافحة مشاكل مثل الجلد المتقشر والباهتة والبقع الخشنة.

3. يؤخر ظهور علامات الشيخوخة

عصير قصب السكر مليء بالبروتينات والمعادن والحديد والزنك والبوتاسيوم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد ويمنع أضرار الجذور الحرة، يحتوي عصير قصب السكر على فيتامينات A و C التي تساعد على منع الإجهاد التأكسدي، يساعد في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية ، ويعزز نضارة البشرة وإشراقها.

4. يقشر ويزيل الخلايا الميتة

تعمل أحماض الألفا هيدروكسي الطبيعية الموجودة في عصير قصب السكر على تقشير البشرة بلطف ، وإزالة الخلايا الميتة والشوائب ، مما يؤدي إلى تبييض بشرتك، تعزز هذه العملية تجدد الخلايا وتكشف عن بشرة نضرة ومشرقة تحتها، يمكن للتقشير المنتظم بعصير قصب السكر أن يعزز نسيج الجلد ويمنحه توهجًا صحيًا.

5. شفاء الجروح

يحتوي عصير قصب السكر على خصائص التئام الجروح التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية الشفاء، مضادات الأكسدة الطبيعية والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في عصير قصب السكر ، بما في ذلك فيتامين C ، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز إصلاح الأنسجة، يمكنك وضع عصير قصب السكر موضعيًا على الجروح البسيطة أو الجروح أو تهيج الجلد للمساعدة في عملية الشفاء.

6. صحة الشعر

يمكن لعصير قصب السكر أن يرطب الشعر ويساعد في محاربة قشرة الرأس ويمكن أيضًا أن يعزز نمو الشعر، توفر العناصر الغذائية الموجودة في عصير قصب السكر ، مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ، تغذية أساسية لبصيلات الشعر ، وتعزز نمو الشعر الصحي، يعمل كبلسم طبيعي ، يضيف لمعانًا ونعومة إلى خيوط الشعر، تساعد الأحماض الطبيعية في عصير قصب السكر على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني لفروة الرأس ، وتقليل قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى.

طرق استخدام عصير قصب السكر في روتين جمالك:

1. تونر الجلد: ضعي كرة قطنية منقوعة في عصير قصب السكر على وجهك بعد تنظيفها لاستخدامها كمنعم طبيعي، يساعد على شد المسام ، وتحقيق التوازن بين مستوى درجة الحموضة في البشرة ، وتعزيز بشرة منتعشة ومشرقة.

2. قناع الوجه: اخلطي عصير قصب السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل لعمل قناع مجدد للوجه، ضعيه بالتساوي على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. يمكن أن يساعد هذا القناع في تقشير البشرة وإشراقها وترطيبها.

3. شطف الشعر: بعد غسل الشعر بالشامبو ، استخدمي عصير قصب السكر كغسول أخير للشعر، قم بتدليكه في فروة رأسك، واتركه لبضع دقائق ، ثم اشطفه جيدًا، سيساعد على ترطيب شعرك وتعزيز اللمعان والحفاظ على صحة فروة الرأس.

4. تدليك فروة الرأس: يُمزج عصير قصب السكر مع بضع قطرات من الزيت المفضل لديك ، مثل زيت جوز الهند أو اللوز، دلكي الخليط في فروة رأسك لبضع دقائق لتحفيز الدم.