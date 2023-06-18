هل هناك علاقة بين شرب الماء وتحسين صحة البشرة؟

كتبت إيناس البنا

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك، ومع ذلك يتم بذل القليل من الجهد لرعايته، ألا توافق؟ من المهم أن تعرف أن العناية بالبشرة تتجاوز شراء الكريمات والمستحضرات باهظة الثمن أو اتباع روتين ثابت للعناية بالبشرة. يلعب نظامك الغذائي وتمارينك الروتينية وعادات نمط حياتك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة بشرتك، وما هو ضروري أيضًا هو التأكد من أن بشرتك رطبة ومتجددة بشكل جيد. لكن هل شرب الماء هو الحل النهائي؟

هل شرب الماء يحسن صحة بشرتك حقًا

هل شرب الماء يحسن جودة البشرة حقًا؟ النقاش مستمر وبينما يعتقد الكثيرون أنه صحيح، لا يوجد دليل قوي يثبت ذلك ومع ذلك، أشارت دراسة صغيرة نشرتها مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية إلى أن هناك في الواقع علاقة بين مياه الشرب وصحة الجلد.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في استهلاك المياه يوميًا لديهم تأثير إيجابي على مظهر الجلد ومستويات الترطيب بمجرد زيادة استهلاكهم للمياه، لكن الدراسة أضافت أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من الماء بالفعل قد لا يرون أي نتائج حتى لو شربوا أكثر من التوازن الصحي للترطيب.

من ناحية أخرى، شرب الماء لترطيب البشرة بشكل مباشر وتحسين صحة الجلد هو بالتأكيد أسطورة، في حين أن الماء مهم للترطيب والصحة بشكل عام ، إلا أنه ليس له تأثير مباشر على ترطيب البشرة، وبحسب الطبيب ، فإن الماء الذي يتم تناوله يتم امتصاصه في مجرى الدم ، مما يفيد الخلايا في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد ، ومع ذلك ، فإن الجلد هو آخر عضو يحصل على هذه الفوائد.

"لترطيب البشرة بشكل فعال ، من الضروري استخدام المرطبات الموضعية ومنتجات الترطيب، تحتوي هذه المنتجات على مكونات تخترق الجلد وتحبس الرطوبة وتمنع الجفاف، على الرغم من أهمية تناول الماء ، إلا أنه ليس حلاً مستقلاً لترطيب البشرة.

وأضافت أن اتباع نهج شامل للعناية بالبشرة، بما في ذلك الترطيب الخارجي باستخدام المرطبات والعادات الجيدة للعناية بالبشرة ، أمر ضروري للحفاظ على بشرة صحية ورطبة.

فوائد الماء لبشرتك

بشكل عام وفقا لموقع " healthsite"، يضمن شرب الماء الترطيب المناسب، ويدعم الهضم، ويزيل السموم من الجسم ، ويساعد في وظائف الجسم بشكل عام. يقوم بتشحيم المفاصل ، ووسائد الأعضاء ، ويدعم توصيل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في التخلص من الفضلات ، ويدعم نظام المناعة الصحي ، ويساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، بشكل عام ، الماء أمر حيوي للصحة والرفاهية المثلى ، بما في ذلك الجلد.

ترطيب البشرة



يحسن الماء الترطيب العام في الجسم ، بما في ذلك الجلد، لذلك ، فإن الترطيب المناسب يحافظ على البشرة ناعمة ونضرة وممتلئة، عندما يكون الجلد رطبًا بشكل جيد ، فإنه يكون أقل عرضة للجفاف والتقشر والتهيج.

التغذية



يقال إن الماء يوفر العناصر الغذائية الأساسية لخلايا الجلد ، ويعزز صحتها وحيويتها، يساعد في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يضمن حصول الجلد على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة للوظيفة المثلى.

التطهير وإزالة السموم



يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تؤثر على الجلد، يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية من الجسم، ويحسن مظهر الجلد ويمنع الشوائب والتشقق.

الحفاظ على توازن الأس الهيدروجيني



يتمتع الجلد بتوازن طبيعي في درجة الحموضة، وهو حمضي قليلاً، يساعد الماء في الحفاظ على هذا التوازن عن طريق تحييد درجة حموضة الجلد ومنعها من أن تصبح شديدة القلوية أو الحمضية، تعد مستويات الأس الهيدروجيني المتوازنة ضرورية لوظيفة الجلد الصحية ويمكن أن تساعد في منع مشاكل الجلد المختلفة.

مرونة الجلد لدعم الكولاجين

يساعد الترطيب المناسب من الماء في الحفاظ على مرونة الجلد، يدعم إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يوفر الدعم للبشرة.

تعزيز إشراق البشرة



تميل البشرة الرطبة إلى الحصول على إشراق طبيعي وتوهج، يساعد الماء على تحسين الدورة الدموية ، مما يؤدي إلى بشرة صحية.