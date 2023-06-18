مياه الأقصر تطلق حملة توعية لمحلات الجزارة وسيدات المنازل قبل عيد الأضحى

الأقصر - أحمد مرعى

نفذت إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بجميع فروع وإدارات شركة المياه بمحافظة الأقصر، حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها.

كما شددت الحملة على عدم إهدار المياه في التنظيف بالمنازل قبل العيد، وتم توزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

كما شملت الإرشادات جمع مخلفات الأضحية فى أكياس بلاستيكية وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك و تمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع بأرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حالة الطوارئ وهى غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 رقم مجاني من أى تليفون محمول أو أرضى "0952282406 - 0952284116 - 01147999752".

وكان قد أعلن اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن حصول محطة معالجة الحبيل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كأول محطة معالجة صرف صحى تحصل على الشهادة، وأول محطة معالجة تعمل بنظام المرشحات الزلطية على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

ويقول اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الأقصر، إنه تمت إختبارات التفتيش بحضور وإشراف كل من المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحى، ومحمد عبدالستار العمارى مدير محطة المعالجة، ومحمد حسنين نائب مدير المحطة، والمهندس عبدالله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، حيث أجريت الاختبارات من مسئولى لجنة التفتيش، مهندس عمرو عادل، والدكتور محمد عبد المنعم، حيث تهدف لتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، والتى تشمل معايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية، ومتابعة أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية لمياه الصرف الصحي وخطة العمل للموارد البشرية، والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، حيث تعد محطة معالجة الحبيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر حيث تقدر طاقة المحطة بحوالي 65 ألف م3 /يوم، والتى أجريت عليها توسعات لخدمة حوالى 337 ألف مواطنا من سكان مدينة الأقصر وتوابعها.