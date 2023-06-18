اليوم السابع
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معلقين بحبال.. عطل فنى ينهى حياة عمال منجم فى الصين.. فيديو

الأحد، 18 يونيو 2023 05:43 م
معلقين بحبال.. عطل فنى ينهى حياة عمال منجم فى الصين.. فيديو منجم
كتب محمد جمال

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أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" عطلا فنيا بإحدى عمليات نقل عمال صينيين إلى داخل منجم فحم فى مدينة شانسى، ويبدو العمال بداية الفيديو معلقين بحبال يدخلون واحدا تلو الآخر إلى المنجم، بحسب "سكاى نيوز".

إلا أن عطلا فنيا فى عمل السكة جعلها تعكس اتجاه حركتها بسرعة الأمر الذى أدى لسقوط بعضهم، وخلف 3 قتلى وعدد من الجرحى.

ويعتبر العمل داخل مناجم الفحم من أكثر الأعمال خطورة على الإطلاق بسبب احتمالات الانهيار غير المتوقعة.

 


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الصين

منجم فحم

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