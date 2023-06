معلقين بحبال.. عطل فنى ينهى حياة عمال منجم فى الصين.. فيديو

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" عطلا فنيا بإحدى عمليات نقل عمال صينيين إلى داخل منجم فحم فى مدينة شانسى، ويبدو العمال بداية الفيديو معلقين بحبال يدخلون واحدا تلو الآخر إلى المنجم، بحسب "سكاى نيوز".

إلا أن عطلا فنيا فى عمل السكة جعلها تعكس اتجاه حركتها بسرعة الأمر الذى أدى لسقوط بعضهم، وخلف 3 قتلى وعدد من الجرحى.

A transportation #accident occurred in the auxiliary inclined shaft of the #Huangjiagou coal mine in #Luliang of #Shanxi on June 15, causing 3 deaths, one serious injury, and several minor injuries, according to local media.#China #消息 #事故 pic.twitter.com/kxZ5tUDMkV