مصر في المركز التاسع عالميا بمؤشر السفر الإسلامي العالمي خلال 2023

كتبت هند مختار

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating " خلال عام 2023 والذي أشار إلى حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023، مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال أفريقيا.

ويقدم هذا المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسة التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكّن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، والاتصالات، والخدمات، وركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشر فرعي.

وجاءت إندونسيا في المركز الأول، تليها كلاً من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.

وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت كلاً من زيمبابوي، وزامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.