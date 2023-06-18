مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباص في طريق 36 الحربي في اتجاه طريق القصاصين - أبو صوير على حدود محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الصالحية الجديدة المركزي في محافظة الشرقية وأبو خليفة في محافظة الإسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارة ميكروباص في طريق 36 الحربي في اتجاه القصاصين - ابو صوير على حدود محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ما اسفر عن مصرع 3 اشخاص وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارة الإسعاف من مرفقي الشرقية والإسماعيلية إلى موقع الحادث، وتم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي في محافظة الشرقية، و3 مصابين إلى مستشفى ابو خليفة في محافظة الإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على جثامين الضحايا تحت تصرف النيابة العامة.