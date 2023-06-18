مصرع 11 شخصا جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل

وكالات

لقي 11 شخصاً مصرعهم فيما أُعلن 20 آخرون في عداد المفقودين بسبب إعصار ضرب، الخميس والجمعة، أقصى جنوب البرازيل، حسبما أعلنت الحكومة المحلية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أوضحت حكومة ولاية ريو جراندي، الجنوبية الحدودية مع أورجواي والأرجنتين في بيان، أن جهاز الدفاع المدني في الولاية أكد مصرع 11 شخصا جراء الإعصار.

وأضاف البيان أن "18 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين في كارا واثنين آخرين في تريس فوركيلياس" الواقعتين في شرق المنطقة المنكوبة.

وفي إجراء احترازي، أجلت السلطات 602 شخص من مناطق معرضة لخطر كبير. وتضرر جراء الإعصار ما مجموعه 2330 مسكناً.