وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ووسط اختتمها بصلاة الجمعة بمسجد التقوى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة عدد من المساجد شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (وسط وشرق) اختتمها بأداء صلاة الجمعة بمسجد التقوى بإدارة أوقاف وسط.

وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.