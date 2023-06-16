اليوم السابع
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الجمعة، 16 يونيو 2023 05:48 م
أكرم القصاص
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ووسط اختتمها بصلاة الجمعة بمسجد التقوى

الجمعة، 16 يونيو 2023 05:00 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد شرق ووسط اختتمها بصلاة الجمعة بمسجد التقوى جانب من الجولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة عدد من المساجد شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (وسط وشرق) اختتمها بأداء صلاة الجمعة بمسجد التقوى بإدارة أوقاف وسط.
 
وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.
 
شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الليلة فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد القدس كوبري الناموس بحضور كلٍ من الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة، الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية، الشيخ عبد الوهاب دويدار مدير إدارة محرم بك ، وعدد من الأئمة والمفتشين بالإدارة.
 
واشاد الشيخ سلامة بالحضور الكثيف الذي يدل على ثقة الناس بوزارة الأوقاف ودعاتها وعلمائها وقياداتها مبينا أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي ولا أدل على ذلك من كثرة الأنشطة الدعوية والتثقيفية، والتوعوية، والاجتماعية التي لاقت إقبالً كثيفاً من الأهالي ورواد المساجد.

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