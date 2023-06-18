اليوم السابع
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مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان قبل امتحان العربى.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 08:49 ص
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان قبل امتحان العربى.. صور مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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حرص عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، على المراجعات النهائية قبل لحظات من أداء امتحان اللغة العربية وذلك أمام مدارس اللجان، فى حضور عدد من أولياء أمور الطلاب.
 
وعبر طلاب الثانوية لـ"اليوم السابع"، عن قلقهم من أداء امتحان اللغة العربية اليوم، خاصة أنه من أول مواد المجموع بالامتحانات التى انطلقت الأسبوع الماضى بمواد خارج المجموع، مضيفين أن أولياء أمورهم حرصوا على مرافقتهم حتى باب اللجان لدعمهم وشد أزرهم قبل الامتحان واستمرار الدعاء لهم.
 
يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت يوم الاثنين، الماضى 12 يونيو وتمتد حتى 13 يوليو المقبل، ويؤدى نحو 7779 طالبا وطالبة الامتحانات فى محافظة أسوان، على نطاق 26 لجنة موزعة على مدارس إدارات أسوان التعليمية الخمس.
 
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (1)
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (1)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (2)
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (2)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (3)
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (3)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (4)
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (4)

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (5)
مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان بأسوان (5)

 


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