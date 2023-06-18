محافظ دمياط تستقبل استشارى وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بابلو فاجيونى الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، ومحمد فنجرى استشارى مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وتناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالى بالمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضى وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، هذا إلى جانب، مناقشة الوضع التقييمى للمشروع وبحث آلية تخطى كل المعوقات التى قد تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق.

ورحبت "المحافظ" بتلك الشراكة المتميزة ومحاور المشروع الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة والتى تتوافق مع رؤية الدولة المصرية لإعادة تخطيط المناطق العشوائية ذات الكثافات السكانية العالية بشكل حضارى ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرضت عدد من الجهود التى تقوم بها المحافظة لتطبيق تلك الاستراتيجية والتى تتلائم أيضًا مع رؤى مشروع "حيّنا"، وأشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الأطراف المعنيين بالتنفيذ للسير بخطوات مدروسة للخروج بمشروع تنمية حضارية متكامل.