محافظ دمياط: تجهيز ساحة المطاعم بمنطقة اللسان لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جولة مسائية بمدينة رأس البر، استهلتها بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة اللسان، للوقوف على آخر التطورات بالمشروع وجاهزية ساحة المطاعم لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط، على سرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بالساحة قبل العيد ، والإسراع بمعدلات التنفيذ بباقى أجزاء المشروع و تأمين الجزء الخاص بالممشى، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر وسيرًا على الأقدام، تفقدت المحافظ شارع النيل، وأصدرت تعليمات مشددة برفع الاشغالات فورًا بطول الشارع ، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشرطة المرافق، لمنع عودة الاشغالات بهذا الممشى السياحى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاستعداد التام لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على توفير كافة الخدمات لزائرى المدينة.