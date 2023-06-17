إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بمركز ومدينة فارسكور بدمياط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 460م2 تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية..

واضافت محافظ دمياط أنه تم إزالة 85 حالة تعد بمناطق مختلفة منذ انطلاق هذه المرحلة وذلك بمساحة إجمالية 9203م2، هذا إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 70 فدانا و22 قيراطا و20 سهما، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع باستمرار هذا الملف، وذلك للتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.