إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل بإحدى قرى الفرافرة

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين انقلاب "تروسيكل" بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد احمد قناوي علي، 45 سنة، إسراء سعد محمود، 23 سنة، الهام عبد النبي، 40 سنة ، ياسين علي محمد، 8 أشهر، وجمعيهم مقيمون بقرية النهضة بالفرافرة، وتم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.