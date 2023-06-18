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إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل بإحدى قرى الفرافرة

الأحد، 18 يونيو 2023 07:35 م
إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع فى حادث انقلاب دراجة تروسيكل بإحدى قرى الفرافرة اسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أُصيب 4 أشخاص بينهم طفل رضيع، اليوم الأحد، في حادث تبين انقلاب "تروسيكل" بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

ورد إخطار أمنى إلى  مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين انقلاب "تروسيكل" بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمد احمد قناوي علي، 45 سنة، إسراء سعد محمود، 23 سنة، الهام عبد النبي، 40 سنة ، ياسين علي محمد، 8 أشهر، وجمعيهم مقيمون بقرية النهضة بالفرافرة، وتم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، و تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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