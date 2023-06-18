محافظة مطروح تستقبل 34 طائرة على متنها أفواج سياحية من عدة دول.. صور

كتب - أحمد الزغبى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحى خاصة الخارجى مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتى بلغت 34 طائرة شارتر منها 25 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولى وعدد (9) رحلات شارتر بمطار العلمين تحمل على متنها عدد من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأجنبية.

وأشار محافظ مطروح، أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل اليوم الأحد أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة صربيا وذلك استمرارا للتدفق السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح من عدد من الدول الاوروبية منذ بداية خلال موسم صيف2023 فى مايو الماضى، مع استمرار تدفق حركة السياحة الداخلية من محافظات الجمهورية للاستمتاع بشواطئ المحافظة.

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، انه تم استقبال رحلة الطيران السياحية القادمة من صربيا والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التى توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، مع متابعة وصول الرحلات وغيرها، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، وكذلك التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.