محافظة بورسعيد: ضعف ضخ المياه في عدد من المناطق.. تعرف عليها

بورسعيد - محمد عزام

نشرت محافظة بورسعيد، في تنويه هام أن هيئة قناة السويس، أعلنت أنه نظراً لأعمال تعديل مسار خط المياه الرئيسي الذي يتعارض مع مشروع تطوير منطقة الرحاب بالضواحي، فإنه سيتم ضعف ضخ المياه في عدد من المناطق بالمحافظة.

وأكد البيان، أن المناطق هي: الحرية وبنك الإسكان و A2 بنطاق أحياء المناخ والضواحي في الفترة من 12 ظهراً اليوم حتى الساعة 2 ظهر غد الاثنين.

وأضافت محافظة بورسعيد، أنه على المواطنين بالأدوار العليا بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة.