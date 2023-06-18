اليوم السابع
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محافظة بورسعيد: ضعف ضخ المياه في عدد من المناطق.. تعرف عليها

الأحد، 18 يونيو 2023 01:07 م
محافظة بورسعيد: ضعف ضخ المياه في عدد من المناطق.. تعرف عليها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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نشرت محافظة بورسعيد، في تنويه هام أن هيئة قناة السويس، أعلنت أنه نظراً لأعمال تعديل مسار خط المياه الرئيسي الذي يتعارض مع مشروع تطوير منطقة الرحاب بالضواحي، فإنه سيتم ضعف ضخ المياه في عدد من المناطق بالمحافظة. 
 
وأكد البيان، أن المناطق هي: الحرية وبنك الإسكان و A2 بنطاق أحياء المناخ والضواحي في الفترة من 12 ظهراً اليوم حتى الساعة 2 ظهر غد الاثنين. 
 
وأضافت محافظة بورسعيد، أنه على المواطنين بالأدوار العليا بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة.

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