قوافل طبية وملتقى توظيف وحل مشاكل الغارمات.. أكبر مبادرة خدمية بقرية الأبعادية بالبحيرة

وتضمنت فاعليات المبادرة الخدمية تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات وتقديم الخدمات مج انا وإحالة العمليات الجراحية لإجراءاها على نفقة الدولة و كذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية .

وضمت فاعليات المبادرة تنظيم ملتقى توظيفى للشباب برعاية عدد من الشركات الكبرى .

وإشتملت فاعليات المبادرة أيضا على إصدار الرقم القومى وامتح انا ت فورية لشهادات محو الأمية وجلسات توعية تابعة لصندوق مكافحة الإدمان وجلسات أخرى يقوم بها المجلس القومى للمرأة إلى جانب مناقشة أوضاع الغارمين والغرامات بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

ولم تقتصر فاعليات مبادرة " انت الحياة " التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة على النواحى الخدمية فقط بل تضمنت أيضا إقامة فاعليات ترفيهية للأطفال وورش عمل بالاضافة الى تنظيم مسابقات رياضية بمركز الشباب وتوزيع ملابس رياضية على المشاركين.

شارك فى تنظيم فاعليات مبادرة " انت الحياة " عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية والهيئة العامة لتعليم الكبار"

يذكر أن قرية الابعادية التابعة لمركز دمنهور إحدى النماذج اللافته التى يجرى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ينفذ بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية منها 13 مشروع بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و 22 مشروع إتصالات و7 مشروعات أبنية تعليمية و 8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و 3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء مجمع للخدمات الحكومية و مجمع للخدمات الزراعية وأسواق و مركزين للاسعاف والحماية المدنية.