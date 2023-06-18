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ماء زمزم المبارك يروى عطش زوَّار المسجد النبوي.. صور

الأحد، 18 يونيو 2023 01:18 ص
ماء زمزم المبارك يروى عطش زوَّار المسجد النبوي.. صور ماء زمزم المبارك يطفئ عطشَ زوَّار المسجد النبوي
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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يروى ضيوف الرحمن عطشَهم بشرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم عبادتهم بالمسجد النبوي، شاكرين الله - عزَّ وجلَّ- على ما تفضَّل به عليهم من نعم كثيرة وخدمات متكاملة وميسرة في المسجد النبوي.
 
 ولماء زمزم المبارك فضل عظيم أخبر عنه سيد الأنام الرسول الكريم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: " إنها مباركة وإنها طعام طعم " أخرجه مسلم في صحيحه، فهي مباركة وماؤها مبارك كما أن ماء زمزم يعد من أسباب الشفاء من الأمراض والأقسام، فماء زمزم لما شُرب له ، كما أن له فضل كبير وعظيم في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء".
 
 ووفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي - ممثلة في إدارة السقيا- خلال موسم حج هذا العام عبوات ماء زمزم مبرَّدة على مدار الساعة وآلاف الحافظات التي تحافظ على الماء المبارك باردًا.
 
زمزم (1)
 
زمزم (2)
 
زمزم (3)

 


ماء زمزم المبارك

زوَّار المسجد النبوي

الحج 2023

حج 2023



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